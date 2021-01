In Rsa per un ospite, ne soccorrono due. Morta una donna

La chiamata al 118 è arrivata poco prima delle 15 di oggi 21 gennaio. Alla residenza sanitaria di Castelfranco di Sotto, un ospite ha avuto un malore e in struttura è arrivato il personale sanitario inviato dal 118 per soccorrerlo. A un certo punto, però, con le operazioni ancora in corso, un’altra ospite, una 70enne, ha accusato difficoltà respiratorie.

Più che immediati i soccorsi della Pubblica assistenza di Santa Croce sull’Arno e della Misericordia di Castelfranco, visto che il personale era già lì, ma nonostante i tentativi, la donna non ce l’ha fatta ed è morta poco dopo. Sta bene, invece, l’altro ospite.