Intossicazione da monossido, vigili del fuoco sulle Cerbaie

La chiamata per intossicazione da monossido di carbonio nel comune di Castelfranco di Sotto ai vigili del fuoco è arrivata attorno alle 4 della notte tra 20 e 21 gennaio.

Il fatto, che poteva avere conseguenze ben più gravi, è accaduto nella zona delle Cerbaie, in via Ponticelli, tra Galleno e Orentano. Ad allertare i pompieri è stata la famiglia che vive in quella casa e che dormiva scaldandosi con fuoco di un braciere. A un certo punto, però, l’odore acre e pungente deve aver svegliato qualcuno, che p riuscito a dare l’allarme prima che le cose potessero peggiorare.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, quindi, nessuno avrebbe avuto bisogno del ricovero in ospedale. Le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori invece, se anziché un braciere, il problema fosse nato da un inodore impianto a gas.

Alla fine la famiglia se l’è cavata con un grosso spavento.

(Notizia in aggiornamento)