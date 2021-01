In molte zone è tornato a splendere il sole, ma il maltempo delle ultime ore ha causato qualche disagio in provincia di Pisa. Nella notte sono stati 9 gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi caduti o pericolanti in zone diverse della provincia, che sono ancora al lavoro: al momento gli interventi sono arrivati a 20.

Poco dopo le 12 di oggi 23 gennaio, i pompieri sono arrivati anche in via Aurelia a Pisa per rimuovere un grosso albero sradicato e caduto sulla sede stradale e addosso ai cavi dell’illuminazione pubblica. L’albero è stato rimosso e la normale circolazione stradale ripristinata.