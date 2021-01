Un albero è caduto in via Gramsci a Santa Croce sull’Arno, lungo l’argine. Il vento forte e le piogge degli ultimi giorni hanno causato l’instabilità del grosso pino marittimo, che è rovinato a terra portandosi dietro marciapiede e asfalto. Da questa mattina 25 gennaio, dopo la segnalazione, sul posto ci sono gli agenti della polizia municipale per garantire la sicurezza in attesa della rimozione.

A quanto si apprende, nessuno è rimasto coinvolto nell’incidente. Nelle ultime 24 ore, sono stati 11 gli interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo in tutta la provincia di Pisa.