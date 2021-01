“Ha lottato come un leone”, ma Luca non ce l’ha fatta contro il coronavirus

Era ricoverato all’ospedale di Cisanello dal 23 novembre scorso dopo aver contratto il coronavirus. Luca Falcioni, appena 47 anni di Santa Maria a Monte è morto oggi 27 gennaio in terapia intensiva. “Ha lottato come un leone – ricordano fieri di lui i familiari – ma alla fine ha ceduto”, aggiungendo un’altra, giovanissima, vittima al triste tributo che il comprensorio del Cuoio ha pagato al covid 19.

Luca lascia la moglie e due figli di 17 e 15 anni, ma anche tanti amici in tante parti della Toscana, come capita solo alle persone buone e appassionate della vita come era lui. In particolare, Luca faceva parte dell’Abarth Club della Versilia.

Il funerale è già stato fissato e sarà celebrato sabato mattina alle 9 nella nuova chiesa di Ponticelli.