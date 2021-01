Incidente a scuola, in ospedale un bimbo di 11 anni

Poco prima delle 11 di oggi 29 gennaio, automedica e ambulanza della Pubblica assistenza di Montopoli inviate dal 118 sono arrivati alla scuola di piazza Vittorio Veneto a Capanne di Montopoli Valdarno per soccorrere un bambino di 11 anni rimasto coinvolto in un piccolo incidente.

Le condizioni del bambino non sono preoccupanti ma è comunque stato trasportato all’ospedale San Giuseppe di Empoli per gli accertamenti del caso. A quanto si apprende, il piccolo stava giocando con un altro bambino quando, è bastato un attimo, ha avvertito un forte dolore al fianco. Nonostante le premure del personale, il dolore non accennava a passare e così è stato chiesto l’intervento del 118.