Anche Aifa dà il via libera al vaccino di AstraZeneca

Anche Aifa, l’agenzia italiana per il farmaco, dà il via libera al vaccino di AstraZeneca

L’ok arriva il giorno dopo del via libera di Ema

Il vaccino messo a punto dall’università di Oxford, e prodotto dall’azienda britannica AstraZeneca in collaborazione con altre aziende, alcune italiane, indicato dai 18 ai 55 anni, dovrebbe arrivare in Italia nella settimana tra l’8 e il 14 di febbraio. Altre consegne saranno effettuate nei mesi di marzo ed aprile per un totale di circa 3,4 milioni di dosi.