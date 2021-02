Per farlo desistere, sul cavalcavia della FiPiLi a Capanne di Montopoli Valdarno sono arrivati operatori sanitari inviati dal 118 e gli agenti della polizia municipale. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco che cercano di impedire la tragedia, mentre, per ragioni di sicurezza, la sottostante strada di grande comunicazione è bloccata, con code in aumento e l’obbligo di uscire per evitare quel tratto.

Impegnati nell’intervento anche carabinieri e polizia stradale. L’uomo è rimasto per quasi due ore, nel pomeriggio di oggi 1 febbraio, sulla ringhiera che affaccia sulla FiPiLi, in via Dante Alighieri. Alla fine l’uomo è stato dissuaso dal suo intento e affidato alle cure del 118, mentre gradualmente il traffico sta tornando alla normalità.

(Notizia in aggiornamento)