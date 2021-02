Auto contro bici in via Usciana

La dinamica è ancora tutta da chiarire. E certo avrebbero potuto essere peggiori le conseguenze di un incidente successo nella mattina di oggi 2 febbraio in via Usciana, all’incrocio con via Grossi a Castelfranco di Sotto. A scontrarsi sono state un’automobile e una bici.

Sul come è successo sono ancora in corso le indagini della polizia municipale di Castelfranco di Sotto, ma alla fine il 45enne a bordo della bici è dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario inviato dal 118.

Le sue condizioni comunque, che sulle prime avevano fatto preoccupare, si sono rivelate buone tanto che non è stato necessario neppure il ricovero in ospedale.