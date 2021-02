Incidente sul lavoro, muore un 23enne a Montale

È una tragedia quella che si è consumata stamattina, 2 febbraio, in una ditta di filatura a cardato nel comune di Montale, in provincia di Pistoia. Un 23enne dipendente dell’azienda, mentre lavorava a una macchina automatica apriballe è rimasto schiacciato dalla stessa.

Non c’è stato niente da fare per il giovane, che è morto sul colpo. I colleghi del giovane straniero hanno chimato subito il 118, ma i soccorsi, una volta arrivati sul posto non hanno fatto altro che constatare il decesso.

Immediatamente sono intervenuti i tecnici della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’area pistoiese che sono sempre sul luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Gli accertamenti sono quindi ancora in corso.