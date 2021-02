Empoli perde un pezzo di memoria: addio all’ex assessore Cappelli

Ex assessore e figura fondamentale della memoria storica empolese, oggi 4 febbraio è morto all’ospedale San Jacopo di Pistoia Sauro Cappelli. Lascia il figlio Carlo, la nuora Debora e la nipote gemma. Ma lascia anche un grande vuoto nella città di Empoli, tanto che oggi le bandiere dei palazzi comunali sono state listate a lutto.

“E’ stato – ricorda la sindaco Brenda Barnini – uno dei protagonisti più importanti della storia politica, civile e amministrativa della nostra città. Ha attraversato 25 anni di governo di Empoli da assessore, è stato l’assessore allo sport, al commercio, alla polizia municipale, alla protezione civile, al personale. Sauro è stato il Comune. Il rapporto della città con lui non si è mai interrotto perché lui ha continuato per tutta la vita con spirito di servizio a essere un punto di riferimento, una guida, un grande padre per tutti coloro che ha accompagnato nella difficile missione di amministrare il bene pubblico”.

Cappelli è nato a Empoli il 20 giugno 1929. Orfano a 6 anni, è stato cresciuto dagli zii materni. Nel 1942, a 13 anni, come molti suoi coetanei, è entrato come operaio in vetreria per lavorarci fino alla fine degli anni ‘50 quando viene assunto dalla ditta Borgioli Arredamenti di Empoli, dove ha operato fino a settembre 1974. Iscritto al Pci dal 1949 ha prestato attività di partito da subito. Nel 1970 è stato candidato ed eletto in consiglio comunale a Empoli. A settembre 1974 il sindaco Mario Assirelli lo chiama a ricoprire il ruolo di assessore con deleghe al personale, manutenzioni, commercio e ai rapporti con il pubblico. Nel corso dei 21 anni da assessore, a fianco dei sindaci Mario Assirelli, Silvano Calugi e Varis Rossi, si è occupato di varie deleghe, fra cui lo caratterizzano i 13 anni da assessore allo sport.

Per il Comune di Empoli prima, per l’Associazione Nazionale Ex Deportati, ha accompagnato centinaia di studenti in viaggio ai campi di concentramento, mantenendo viva la memoria di quei tragici fatti direttamente nei luoghi e indirettamente nelle varie scuole del Circondario dove ha spesso tenuto conferenze e dibattiti sull’argomento. Dal 2014 è stato presidente onorario dell’Aned, carica che ha mantenuto fino all’ultimo.

Da domani, venerdì 5 febbraio, sarà allestita la camera ardente in palazzo comunale per consentire ai cittadini l’estremo saluto all’ex assessore e presidente onorario Aned. A partire dalle 12 sarà possibile fare visita a Sauro in sala del consiglio. Gli ingressi saranno contingentati per le normative anti contagio e per questo occorre prenotare la visita alla salma. Sarà consentita la presenza di massimo sei visitatori nella sala contemporaneamente, per un massimo di 10 minuti dalle 12 alle 19 di venerdì e dalle 8 alle 10 sabato mattina (occorre prenotare allo 0571/757920″.

Il funerale sarà sabato 6 febbraio alle 11, in forma civile, all’interno del salone grande del palazzo delle esposizioni.