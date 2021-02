Morto in conceria, c’è un indagato

Un atto dovuto, che serve prima di tutto a consentirgli di affidarsi a un avvocato e di conoscere e seguire le fasi delle indagini. Per l’assurda morte di Salvatore Vetere, l’artigiano di 51 anni di Capanne morto in un conto terzi di Castelfranco di Sotto (qui), è stato indagato uno dei titolari dell’azienda con l’accusa di omicidio colposo.

La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiarita, in attesa dell’autopsia sul corpo che dovrebbe essere conferita a breve e della relazione della medici del lavoro dell’Ausl Toscana Centro. Solo allora gli inquirenti avranno qualche elemento in più per definire una dinamica in alcuni passaggi ancora non chiara. Intanto, però, l’iscrizione nel registro degli indagati è per l’uomo che avrebbe manovrato il muletto fino al punto dal quale Vetere è caduto, durante quello che doveva essere un intervento veloce.