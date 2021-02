È stata aperta questa mattina (5 febbraio) alle 12 la camera ardente per consentire ai cittadini l’estremo saluto all’ex assessore e presidente onorario Aned Sauro Cappelli. La salma si trova nella sala del consiglio comunale, al primo piano del Municipio. Sarà aperta fino alle 19 di oggi, venerdì 5 febbraio, e riaprirà domani mattina dalle 8 alle 10.

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini e il presidente del consiglio comunale Alessio Mantellassi hanno accolto il feretro accompagnato dai familiari e dai parenti. Sulla bara, affiancata dagli agenti della polizia municipale e dal Gonfalone civico con appuntata la Medaglia d’Oro al Merito Civile, di Sauro Cappelli il figlio Carlo ha apposto un foulard dell’Aned, la stessa associazione lo ha salutato con la visita di una delegazione, poi è stata poggiata anche una sciarpa dei tifosi dell’Empoli da parte di Athos Bagnoli, presidente dell’Unione Clubs Azzurri.

Gli ingressi sono contingentati per le normative anti-contagio e per questo occorre prenotare la visita alla salma. È consentita la presenza di massimo sei visitatori nella sala contemporaneamente, per un massimo di 10 minuti. Per la prenotazione dell’orario di visita occorre telefonare preventivamente allo 0571 757920.

I funerali di Sauro Cappelli sono previsti domani mattina, sabato 6 febbraio alle 11, in forma civile, all’interno del salone grande del Palazzo delle Esposizioni, in Piazza Guido Guerra. Non è previsto nessun tipo di corteo dal palazzo comunale verso il PalaExpo.Qui sarà consentita la presenza di un massimo di duecento persone all’interno. Per questo sarà predisposta una diretta facebook dal profilo istituzionale del comune di Empoli, affinché chi non ne ha la possibilità possa seguire il funerale che prevede vari interventi per ricordare la figura di Sauro Cappelli.

“Avvertiamo il grande affetto di Empoli – ha detto il figlio Carlo –, delle varie realtà associative e dei tanti cittadini che lo conoscevano e non solo. Invitiamo tutti a seguire le dirette su facebook per evitare possibilità di contagio. Ringraziamo anticipatamente chi ha espresso la propria vicinanza. Non sarà l’assenza al funerale a non far comprendere la volontà di salutarlo. Anche mio padre Sauro sarebbe d’accordo nell’invitare tutti a non creare assembramenti e a non dimenticare la pandemia”. La salma sarà poi tumulata al cimitero comunale ‘Sant’Andrea’ vicino alla tomba della moglie Anna.