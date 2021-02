Addio al maestro Vegni, stroncato dal covid

Se ne è andato Giuseppe Vegni lo storico maestro elementare de La Scala.

Il covid non lo ha risparmiato, aveva contratto il virus nel periodo natalizio e dopo varie settimane di cure purtroppo è morto oggi all’ospedale San Giuseppe di Empoli a seguito di complicanze.

Persona conosciutissima in tutto il comune, sia per essere stato uno dei maestri elementari che per anni ha insegnato nel territorio, molti dell’attuale classe dirigente sono stati suoi alunni, sia per essere stato un pioniere come maestro visto che era nella pattuglia di docenti che inaugurarono negli anni ’80 il primo tempo pieno del territorio alle elementari.

Vegni inoltre si era impegnato in politica nell’ambito del centrosinistra, per 10 anni era stato assessore nella giunta del sindaco Angelo Frosini.

Apprezzato per il suo ruolo pubblico e professionale, ma anche per le sue qualità umane Vegni è morto a 75 a causa di complicanze, il suo nome quindi va ad allungare il triste elenco delle vittime della pandemia nel comprensorio.

recentemente militava nello Spi Cgil

(notizia in aggiornamento)