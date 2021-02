E’ uscita di casa questa mattina 6 febbraio intorno alle 5 per una passeggiata, a piedi e senza portare con sé il telefono cellulare. Quando per pranzo non è tornata a casa, i familiari hanno allertato le autorità e sono iniziate le ricerche di una donna di 33 anni, originaria della Cina ma residente a Casteldelbosco, nella zona della rotonda della FiPiLi, dove è stata vista per l’ultima volta.

Insieme alle forze dell’ordine, sono impegnati nelle ricerche anche i vigili del fuoco di Cascina, il gruppo cinofili, con elicottero, droni e sommozzatori. Le ricerche sono infatti particolarmente concentrate nella zona di Montopoli Valdarno Casteldelbosco, dove si ispeziona anche uno specchio d’acqua.

Foto 3 di 5









(Notizia in aggiornamento)