Fucecchio, contagi di coronavirus più che raddoppiati

Da 21 a 44, il numero dei contagi è più che raddoppiato negli ultimi 7 giorni a Fucecchio. Un’impennata che evidenzia un aumento della diffusione del virus visto che una crescita si è verificata, più o meno, in tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore. I numeri non sono ancora quelli allarmanti di fine ottobre e di novembre (come si può vedere dalla tabella allegata) ma il rischio che si possa essere all’inizio di una nuova risalita dei contagi è molto concreto.

“Ho sempre invitato alla prudenza – ricorda il sindaco Alessio Spinelli – anche quando i numeri erano decisamente bassi perchè sono ben consapevole che sottovalutare il virus quando la situazione sembra migliore è il pericolo maggiore. Abbiamo già visto in passato che alcune regioni che si sono trovate a lungo in zona gialla hanno dovuto poi fare i conti con numeri cresciuti in maniera esponenziale. Ho l’impressione che questo stia avvenendo anche in Toscana perchè nei cittadini si è abbassata la percezione del pericolo. La mia raccomandazione a tutti è quella di evitare assembramenti, di evitare i ritrovi tra amici, le occasioni di incontro, se non indispensabili. Oltre a osservare scrupolosamente tutte le norme anti contagio, dal distanziamento all’utilizzo della mascherina fino all’igiene delle mani. Dobbiamo contenere la diffusione fino all’arrivo della primavera quando l’aumento delle temperature e il numero sempre maggiore di persone vaccinate potranno permetterci di combattere il Covid con maggior efficacia”.