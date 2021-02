Non rientra a casa nella notte, si cerca un 29enne

L’allarme è stato dato questa mattina (7 febbraio) dai familiari preoccupati per non averlo visto rincasa nella notte. E’ scomparso nel nulla dalla mezzonette un giovane di 29 anni di Castelfranco di Sotto, che si trova senza cellulare.

Non ha fatto sapere più nulla di sé dalla serata di ieri e i parenti temono che possa essergli accaduto qualcosa. Di primo mattino sono scattate le ricerche, che si sono concentrate in paese e nei territori limitrofi. Non è comunque escluso che possa trattarsi anche di un allontanamento volontario. Le ricerche in corso dalle 3 di notte sono condotte da vigili del fuoco e carabinieri.