Ritrovata la barista che era scomparsa nel nulla

Era andata dalla sorella che vive in provincia di Milano. E’ stata ritrovata da lei la giovane madre di 33 anni, originaria della Cina ma residente a Casteldelbosco che da ieri mattina (6 febbraio) aveva fatto perdere le tracce facendo anche scatatre le ricerche.

Era uscita di casa intorno alle 5 per una passeggiata, a piedi e senza portare con sé il telefono cellulare. Quando per pranzo non è tornata a casa, i familiari hanno allertato le autorità e sono iniziate le ricerche.

La donna, insieme alla sua famiglia, gestisce il bar della rotonda della FiPiLi ed è lì che era stata vista l’ultima volta.