Acqua in strada, chiuso il sottopasso a San Romano

Non succedeva da un po’, dopo i lavori alla rete fognaria (qui). Oggi 8 febbraio però, si sta di nuovo accumulando acqua nel sottopassaggio di San Romano. La strada, quindi, in via precauzionale e in considerazione degli incidenti verificatisi negli anni scorso, è stata chiusa.

Una volta finita la pioggia e l’allerta meteo, il comune di San Miniato cercherà di capire le cause dell’accumulo di acqua.