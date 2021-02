Arrestato per droga a Galleno, 36enne in carcere

Era stato sorpreso durante controlli anti droga dei carabinieri a Galleno. Nel tardo pomeriggio di ieri 7 febbraio, i militari della stazione di Fucecchio lo hanno arrestato. Il giovane uomo, 36enne, originario del Marocco ma domiciliato in quella zona, regolare sul territorio nazionale ma già noto per questioni legate a stupefacenti, reati contro il patrimonio e la persona, si trova ora nel carcere di Sollicciano per l’espiazione della pena definitiva.

L’arresto, infatti, è stato fatto in esecuzione di un ordine di revoca di un precedente decreto di sospensione di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. La pena definitiva è un ann0, 4 mesi e 20 giorni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’uomo era finito nei controlli che i militari del presidio fucecchiese stanno eseguendo nell’area delle Cerbaie: alla vista di una pattuglia che stava eseguendo dei controlli nella frazione Galleno, l’arrestato ha cercato di allontanarsi repentinamente, ma il suo comportamento è stato notato da un secondo equipaggio presente per il rafforzamento dei controlli che quindi lo ha fermato e, dopo la notifica del provvedimento, accompagnato in carcere.