Rimane incastrato tra le lamiere dopo lo scontro con un camion, 20enne in ospedale

Un camion e un’automobile si sono scontrati nella serata di oggi 8 febbraio all’incrocio tra via Lombardia e via Calabria, nella zona industriale di Santa Croce sull’Arno. Secondo una primissima ricostruzione, l’auto dovrebbe essere uscita da via del Trebbio Nord o da una traversa mentre il camion procedeva su via Lombardia quando lo ha preso in pieno.

Nell’impatto, l’auto è finita contro il muretto di un’azienda e il risultato è che si è accartocciata nel lato guida, tanto che per estrarre il conducente, 20 anni di San Romano di Montopoli Valdarno, i vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere il tetto del veicolo. Il ragazzo è stato poi estratto e affidato alle cure del personale della Pubblica assistenza inviato dal 118. Il ragazzo è stato trasportato a Cisanello per le cure del caso, anche se è rimasto sempre cosciente.

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.