Scoppio in falegnameria, morta una persona

Uno scoppio all’interno di una falegnameria di Empoli ha causato la morte di una persona e il ferimento di un’altra. E’ successo nella mattina di oggi 9 febbraio a Pontorme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli insieme ai carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’esplosione ha coinvolto due persone: una è stata presa in carico dal personale sanitario inviato dal 118, mentre per l’altra, liberata dalla squadra dei vigili del fuoco, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La vittima infatti, nell’esplosione forse di un compressore, era rimasta sotto un cumulo di legno e pezzi di mobili.

(Notizia in aggiornamento)