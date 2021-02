Addio a Claudia, morta a soli 38 anni

Qualcuno sapeva della malattia ma nessuno si aspettava degenerasse in così poco tempo. Claudia Savini è morta ieri 9 febbraio a soli 38 anni. Viveva a Pontedera ma era conosciuta nel comprensorio del cuoio per l’attività di famiglia: il padre Claudio è il titolare della Savitar Tartufi di San Miniato. Era stata lei, in una delegazione del Comune, a consegnare il tartufo a Ronaldo (qui).

Anche se Claudia lavorava in un’altra attività di famiglia, un panificio a Ponsacco. Come nelle sue volontà, la cerimonia funebre sarà breve e riservata a pochi intimi, oggi 10 febbraio alle 15,30 nel cimitero di Gello.