“Manca ormai poco: l’aria gelida che da giorni sta interessando il centro-nord Europa, arriverà anche sull’Italia da venerdì e per il weekend di San Valentino”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com che avverte: “Avremo a che fare con un netto tracollo delle temperature a partire dal versante adriatico progressivamente verso il resto della penisola, con perdita anche di oltre 10-15 gradi su Alpi e Appennino dove il clima si farà gelido (previsti valori fino a -12/-15 gradi dai 1500 metri, fino a -7/-10 a 1000 metri).

La sensazione di freddo verrà inoltre accentuata dai venti anche forti di bora e grecale, che soffieranno con raffiche superiori ai 60-70 chilometri all’ora a partire dall’Adriatico. Nella giornata di sabato le temperature massime potrebbero non superare i 3-5 gradi al Nord e sulle regioni adriatiche; inizialemente più mite su Sardegna e Sicilia dove il calo termico sarà più sensibile domenica. La Pianura Padana diventerà una ghiacciaia con valori ampiamente e diffusamente sottozero durante le ore notturne (fino a -5/-7 gradi, anche inferiori sui fondovalle alpini); ma estese gelate si avranno anche sulle aree interne del centrosud tra domenica e lunedì.”

“Tra venerdì e sabato una perturbazione interesserà il centrosud portando a nevicate a quote collinari se non fino in pianura – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – in particolare venerdì neve anche in pianura entro sera su Toscana, Umbria, aree interne di Marche e Abruzzo; deboli nevicate in pianura possibili anche su Emilia Romagna, Piemonte ed entroterra ligure. Sabato il maltempo si estenderà anche al Sud: avremo nevicate fin sulle coste tra Marche e Abruzzo, poi anche Molise e Puglia specie settentrionale. Residue nevicate in pianura tra Umbria e Toscana ma con tempo in miglioramento. Neve in collina o anche in pianura sulle zone interne su Lazio, Campania, Basilicata, in collina sulla Calabria a partire dai settori settentrionali. Neve dunque possibile in città come Firenze, Siena, Arezzo, Perugia, Ancona, Pescara, l’Aquila, Viterbo, Rieti, poi anche Termoli, Campobasso, Bari, Potenza, Matera, Avellino, Benevento, Cosenza (venerdì fiocchi anche a Cuneo, Torino, Bologna, Rimini). Domenica avremo ancora locali nevicate al sud in collina ma a tratti anche in pianura e fin sulle coste, con fiocchi possibili in città come Crotone e Lecce. Ancora qualche nevicata anche sul medio versante Adriatico, mentre altrove il tempo sarà in miglioramento ma con clima gelido e ventoso, sotto i colpi del grecale”.

“Sebbene l’apice del gelo russo sia previsto per la domenica di San Valentino, il freddo ci terrà compagnia anche per buona parte della prossima settimana. Avremo ancora la possibilità per qualche nevicata a quote basse o in pianura al Sud, Sicilia e suil medio versante adriatico”, concludono da 3bmeteo.com