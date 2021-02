L’addio a Salvatore Vetere: folla a Capanne per il funerale

Una folla di persone per dare l’ultimo saluto a Salvatore Vetere, 51 anni, di Capanne di Montopoli in Valdarno che è morto tragicamente in un incidente sul lavoro lo scorso primo febbraio.

Salvatore era conosciuto da tutti nella frazione e oggi amici e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia per la perdita che ha colpito tutta la comunità. Stamattina i funerali si sono celebrati nella chiesa di san Giuseppe. Salvatore lascia la moglie e due figlie.

La sua vicenda ha scosso tutto il comprensorio: stava compiendo dei lavori di sistemazione con la sua ditta in una conceria di Castelfranco ci Sotto quando è cascato da un’altezza di circa tre metri. Per la vicenda, che tocca il delicato tema della sicurezza sul lavoro, sono in corso gli accertamenti del caso.