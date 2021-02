Scontro tra due auto, una si cappotta

Stamattina (11 febbraio) intorno alle 6,30 in via romanina a Capanne, nel comune di Montopoli lo scontro tra due auto. Ancora non è chiara la dinamica, ma una delle due vetture si è cappottata. Le persone che hanno avuto bisogno del personale sanitario subito accorso sul luogo dell’incidente sono tre.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Lotti di Pontedera.

(Notizia in aggiornamento)