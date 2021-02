Si sente male al Fontevivo, 14enne al Meyer

Stava per iniziare una sessione di allenamento negli impianti sportivi di Fontevivo, a San Miniato. Il ragazzo però, 14 anni, nel pomeriggio di oggi 12 febbraio ha iniziato ad accusare formicolii e un malessere generale.

Un malore che lo ha lasciato sempre vigile, ma che non è stato sottovalutato dagli allenatori presenti né dal personale sanitario inviato dal 118 tanto che il ragazzo, in accordo con i genitori, è stato trasferito all’ospedale Meyer di Firenze per gli accertamenti del caso.

(Notizia in aggiornamento)