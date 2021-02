La terribile notizia ha iniziato a circolare dalla tarda serata di ieri. ma è oggi 13 febbraio che Castelfranco di Sotto si è svegliato sotto choc. Il coronavirus ha fatto un’altra vittima: Tullio Pagni, un vero e proprio monumento della pallavolo biancoverde.

Già nel 1967 Tullio iniziava a giocare con la neonata Virtus Acli Castelfranco, poi divenuta Virtus Gruppo Concerie Arno, arrivando ai livelli della serie B e sfiorando anche la serie A2.

Foto 2 di 2



Negli anni ’80 appendeva gli scarpini al chiodo, solo per sedersi accanto a Cristiano Volterrani per coadiuvarlo nelle vesti di secondo allenatore del GS Arno Castelfranco Misericordia.

Infine, nel 2010, in concomitanza con la vittoria biancoverde del Campionato di serie C, Tullio lasciava il ruolo di secondo allenatore, solo per passare a quello di dirigente, carica che ha ricoperto con dedizione e passione, sempre a contatto col consiglio direttivo, ma, soprattutto, in palestra: si contano sulle dita gli allenamenti e le partite in cui non è potuto essere presente.

“Un vita in palestra, quella di Tullio – ricorda oggi l’Arno Volley Asd -. Una vita in cui ha dimostrato una passione e un attaccamento smisurati per i colori biancoverdi e, soprattutto, per la pallavolo. La società quindi si unisce al dolore della famiglia, a cui porge le più sentite e sincere condoglianze. Ciao Tullio, ci mancherai davvero tanto”.

(Notizia in aggiornamento)