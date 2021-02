Incendio in abitazione a Cascina, famiglia evacuata

Il repentino intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Erano le 4 circa della notte tra 12 e 13 febbraio quando una chiamata è arrivata alla centrale operativa segnalando un’abitazione in fiamme.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati a Cascina, in via dell’arancio, hanno prima spento le fiamme e poi evacuato, in via del tutto cautelativa, l’abitazione nella quale vivono 2 persone.