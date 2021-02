Una colonna della contrada, addio Lidio

Succede nei piccoli paesi che tutti si conoscano. E’ già più raro che tutti ti ricordino con affetto. Tanto è quello che sta avvolgendo il ricordo di Lidio Santarnecchi, morto oggi 13 febbraio a 78 anni. Una vita passata a Massarella di Fucecchio, che per lui era una famiglia.

C’era lui a sistemare la sede come a servire il vino. Sfilava per il Palio e poi lavorava in contrada. C’era al momento di soffrire, anche se con lui era più facile gioire: guardando la gente divertirsi, dimenticava la fatica. “Continua a sorridere da lassù – è l’invito della Contrada -, sicuramente una stella ti sta aspettando”.

Il funerale sarà celebrato martedì 16 febbraio alle 10,30 nel cimitero di Massarella.