Calano sensibilmente le temperature e torna il pericolo ghiaccio. La sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per ghiaccio esteso a quasi tutta la regione con validità dalle 18 di oggi (14 febbraio) fino alle 12 di domani. Per le zone escluse, vale a dire costa e Arcipelago, emesso un codice giallo valido per lo stesso arco temporale.

Dalla sera di oggi fino a buona parte della mattinata di domani e nuovamente dalla sera di domani, temperature ampiamente inferiori a zero gradi centigradi su buona parte della regione (a tutte le quote e localmente anche in prossimità della fascia costiera) con possibile formazione di ghiaccio.