Nel pomeriggio di ieri 15 febbraio i carabinieri della compagnia di Empoli impegnati nel controllo del territorio hanno notato uno strano movimento in via Livornese, nel parcheggio adiacente ad un locale da ballo adesso chiuso a causa dell’emergenza sanitaria in atto ed hanno deciso d’intervenire. Hanno fermato e controllato un 22enne intento ad armeggiare in maniera sospetta attorno ad uno scooter e addosso gli hanno trovato 4 grammi e mezzo di sostanza stupefacente tipo marijuana, 85 euro in contanti in banconote di vario taglio e un bilancino elettronico di precisione.

Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di un’arma bianca. Da un ulteriore controllo esteso alla sua abitazione, infatti, il giovane è stato trovato in possesso di atri 71 grammi della medesima sostanza e materiale per il confezionamento, di una katana con lama di 68 centimetri detenuta abusivamente, nonché di una pistola soft air riproducente il modello Beretta 92 Fs e una mazza da baseball in alluminio, tutto posto sotto sequestro.

Foto 2 di 2



Da tempo i carabinieri stanno effettuando un attento monitoraggio sui principali luoghi di aggregazione giovanili di Empoli, che già alla fine del 2020 aveva portato all’arresto di due giovani su un giro di cessioni di stupefacenti che interessava piazze e giardini della città, frequentate anche da giovani e giovanissimi.