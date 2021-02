Coronavirus, 3 morti nei comuni del Cuoio. Una classe in quarantena a Fucecchio

Tra il pomeriggio di ieri 16 e quello di oggi 17 febbraio, sono 9 i nuovi casi di positività al coronavirus a Fucecchio, 4 a Santa Maria a Monte e San Miniato, 1 a Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto. Nel comprensorio del Cuoio oggi si registrano 3 morti covid positivi: un uomo di 75 anni di Santa Maria a Monte, uno di Montopoli di 70 anni deceduto all’ospedale San Jacopo di Pistoia, uno di 66 anni di San Miniato morto all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Al San Giuseppe, negli ultimi giorni, sono morti anche una donna di Empoli di 84 anni, una di Montelupo di 82 e un uomo di 70 anni di Montespertoli. In provincia di Pisa c’è un’altra persona deceduta covid positive: un uomo di 85 anni.

A Fucecchio, per la presenza di 2 bambini risultati positivi al covid 19, è stata messa in quarantena una classe di una scuola dell’infanzia.

Tra gli altri positivi in provincia di Pisa, 6 sono a Cascina, 9 a Pisa, 5 a San Giuliano Terme e Bientina, 4 a Pontedera. Con 773 positivi in più in Toscana rispetto a ieri, salgono a 12.396 (+0,7 per cento) i toscani al momento affetti da covid 19. Nell’ultimo giorno sono stati 13.076 i tamponi molecolari fatti e 7.649 gli antigenici rapidi, di cui il 3,7 per cento è risultato positivo.

I ricoverati in ospedale sono 836 (15 in meno rispetto a ieri): diminuiscono dunque, dell’1,8 per cento anche se tra di loro quelli che si trovano in terapia intensiva aumentano lievemente (137, quattro in più in un giorno con una crescita in percentuale del 3 per cento). Sono 22 i nuovi decessi: 15 uomini e 7 donne.

Alle 12 di oggi erano 212.497 le vaccinazioni fatte, 9.337 in più rispetto a ieri (+4,6%). Altre saranno eseguite nell’arco della giornata. La Toscana al momento è la seconda regione in Italia per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (il 98,1% su 216.520). Tradotto in tasso vuol dire 5.708 vaccinati ogni 100 mila abitanti: la media italiana è di 5.183.

Dall’inizio dell’epidemia sono 40.102 i casi complessivamente ad oggi registratati nel territorio della Città metropolitana fiorentina (186 in più rispetto a ieri), 12.185 a Prato (41 in più), 12.686 a Pistoia (95 in più), 9.207 a Massa Carrara (25 in più), 14.841 a Lucca (100 in più), 19.172 a Pisa (47 in più), 11.271 a Livorno (50 in più), 13.014 ad Arezzo (76 in più), 7.130 a Siena (126 in più) e 4.857 a Grosseto (27 in più). Ci sono anche 555 casi positivi notificati in Toscana ma di residenti in altre regioni.

A oggi 11.560 positivi e affetti da covid si trovano in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano addirittura privi di sintomi. Sono cento in più rispetto a ieri (più 0,9%). Ugualmente a casa ma in un sorveglianza attiva sono 30.094 (668 in più rispetto a ieri, più 2,3%): si tratta di persone che non sono positive, ma che hanno avuto contatti con persone contagiate.

Delle 128.138 persone guarite dall’inizio dell’epidemia, 352 lo sono clinicamente, sono cioè divenute asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione – 17 in più rispetto a ieri, più 5,1 per cento – mentre 127.786 sono guarite a tutti gli effetti, anche da un punto di vista virale. La guarigione in questo caso viene certificata dal tampone negativo: 649 in più rispetto a ieri, più 0,5 per cento.