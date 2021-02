Lavori in FiPiLi, chiuso lo svincolo di Santa Croce sull’Arno

Una parte della barriera laterale deve essere sostituita poiché danneggiata in un incidente. Per questo, per venerdì 19 febbraio, è prevista la chiusura dello svincolo di Santa Croce sull’Arno della strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno.

La mattina del 19 febbraio quindi, per i lavori di ripristino della barriera, sarà chiusa la rampa di uscita in direzione Pisa dalle 9 alle 12 del 19 febbraio.