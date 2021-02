Mano incastrata nel macchinario, incidente a Fucecchio

Le sue condizioni non destano preoccupazione, tanto che l’uomo, 52 anni, è stato trasportato all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo.

Stava lavorando a un macchinario in un’azienda di Fucecchio quando, per ragioni e con dinamica in corso di accertamento, è rimasto intrappolato con la mano.

L’arto ha riportato dei traumi da schiacciamento ed è stato accompagnato in ospedale.