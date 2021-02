Rispetto delle norme anticovid sui bus, Ctt Nord pubblica un videotutorial per gli studenti

“Abbiamo colto l’invito del tavolo di coordinamento del trasporto pubblico alla prefettura di Pisa, che ringrazio, che ci suggeriva di realizzare un video per informare gli studenti sulle modalità di utilizzo dei bus nel rispetto delle normative anti-covid”. Dichiara così il presidente di Ctt Nord Filippo Di Rocca che prosegue: “Grazie alla appassionata collaborazione delle studentesse e degli studenti del liceo Russoli di Pisa (accompagnati alle professoresse Simonetta Catassi e Laura Fabbri) è nato uno spot bello, vivace, divertente e soprattutto dai contenuti chiari ed essenziali utile per tutta la utenza”.

Dichiara Donatella Buonriposi, dirigente dell’ufficio IX ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara: “Anche a Lucca abbiamo attivato molte iniziative con la prefettura per garantire trasporti e lezioni in sicurezza e questo video lo faremo girare in tutte le scuole di Lucca e Massa Carrara perché è perfettamente in linea con le nostre azioni. Il suo linguaggio è immediato e diretto agli studenti, i veri protagonisti infatti sono e devono essere loro, spesso additati solo come i trasmettitori del virus. Il video dimostra che quando diamo gli stimoli giusti i giovani sanno sorprenderci perché tanta è la creatività e la freschezza che esprimono. Quindi un grazie grande alla Ctt Nord: anch’essa ci sorprende sempre”.

“Ancora una volta i ragazzi ci stupiscono. Il video sulle corrette norme di utilizzo dei mezzi pubblici nel periodo dell’emergenza sanitaria realizzato dagli studenti pisani per Ctt nord risulta fresco ed efficace, chiaro, adatto a qualsiasi pubblico”. A dirlo è l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli. “La decisione di coinvolgere le stesse scuole nelle campagne di comunicazione si è rivelata dunque vincente. I giovani che spesso vengono etichettati come irresponsabili, che spesso vogliamo ‘proteggere’, si rivelano capaci di insegnarci molto. Credo che iniziative come questa siano da ripetere e incentivare, anche su altri settori”.

“Un video realizzato con i ragazzi per i ragazzi, in questa fase delicata della pandemia: è l’ulteriore azione che abbiamo messo in campo grazie all’impegno costante con l’azienda Ctt Nord, stabilita al tavolo istituzionale coordinato dalla prefettura di Pisa, a cui partecipa attivamente anche il nostro ente”, afferma il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori. “Da quando la didattica agli istituti superiori è ripresa al 50% in presenza, su disposizione nazionale e regionale, ci siamo fatti trovare pronti con una forte sinergia istituzionale che ha visto protagonisti, oltre noi, la stessa prefettura pisana e la Regione Toscana lanciando il progetto Ti Accompagno legato a un tutoraggio operativo per il monitoraggio dell’affluenza sui mezzi di trasporto scolastico. Adesso lanciamo questa azione comunicativa, con l’obiettivo di consegnare ai ragazzi e alle ragazze una informazione peer to peer che sensibilizzi tutti gli attori in campo al corretto uso dei mezzi pubblici, al fine di limitare il più possibile il rischio di contagio da Covid 19″.

“Un rapporto iniziato alcuni fa, che si è consolidato nel tempo e che è continuato quest’anno con l’entusiastica partecipazione delle classi quinte sezioni B e F di indirizzo grafica – dichiara la dirigente del liceo Russoli di Pisa Gaetana Zobel che ringrazia il presidente di Ctt Nord, Filippo Di Rocca, per le parole di apprezzamento e per l’opportunità rinnovata agli studenti – Ringrazio i ragazzi che hanno partecipato al progetto per la personalità e la creatività dimostrate e il Prefetto per l’interessante iniziativa proposta”.

Margherita Gori una delle alunne del Russoli protagoniste del video afferma: “Avere la possibilità di collaborare con dei professionisti nella realizzazione di un elaborato video è stata, di per sé, una grande opportunità formativa, che ci ha permesso di familiarizzare con quelle che sono le reali dinamiche di una produzione multimediale. In quanto ad attività inerente al percorso didattico e all’indirizzo di studi, potrebbe inoltre rappresentare un punto di partenza per il colloquio d’esame”.

Il video sarà distribuito in tutte le scuole delle province di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara e diffuso anche dalle tv e radio locali.

Ctt Nord ringrazia i filmmaker Giacomo Becherini e Lorenzo Costagliola che hanno realizzato il video.