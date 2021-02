Un gruppo di giovani si raduna davanti ai giardini della Misericordia: residenti chiamano i carabinieri

Polemica a Montecalvoli per un assembramento di molti giovani, alcuni senza mascherina, nei giardini davanti alla Misericordia nella serata di oggi (21 febbraio). I giovani, incontratisi all’angolo fra via Lungomonte e via Repubblica, non si sarebbero però limitati a radunarsi ma fra di loro sarebbero volate parole grosse e insulti.

I residenti della zona, vista la palese violazione delle norme per impedire la diffusione del contagio, hanno avvertito della situazione i carabinieri.