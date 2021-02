Un positivo all’asilo, 180 bimbi in isolamento a casa

Nuovi casi di Covid anche a Certaldo. “Abbiamo messo in quarantena una classe dell’asilo nido – spiega su Facebook il sindaco Giacomo Cucini – I genitori sono già stati avvertiti tutti”.

A contagiarsi è stata una collaboratrice scolastica del personale Ata e la Asl Centro ha disposto in via precauzionale l’isolamento per tutti, in primis i piccoli alunni della scuola d’infanzia. Si tratta di circa 180 bambini.