Furgone a fuoco, chiusa la strada tra Santa Maria a Monte e Bientina

Via del Monte, tra Santa Maria a Monte e Bientina, nella mattina di oggi 22 febbraio è rimasta chiusa per consentire un intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti poco dopo le 7 nel comune di Bientina per spegnere l’incendio di un furgone, andato a fuoco per cause e con dinamica in corso di accertamento.

L’autista del furgone non è riuscito a mettersi da parte ed è rimasto sulla carreggiata, quindi l’intervento ha costretto i pompieri a chiudere la carreggiata per il tempo necessario allo spegnimento delle fiamme e alla rimozione del mezzo.