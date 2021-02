Incidente a Ospedaletto, morto un uomo

Nonostante i soccorsi repentini, per lui non c’è stato niente da fare. Un uomo che viaggiava in sella al suo scooter è morto nella mattina di oggi 23 febbraio in un incidente a Ospedaletto di Pisa.

Il mezzo viaggiava sulla strada 206 Emilia quando, per cause e con dinamica in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto per le indagini e per regolare il traffico è arrivata anche la polizia municipale.

(notizia in aggiornamento)