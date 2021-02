Intossicata dal monossido, famiglia in ospedale

I soccorsi sono scattati intorno all’1,30 della notte tra 22 e 23 febbraio. In via Enaudi a Pontedera, una famiglia composta da 4 persone è stata soccorsa per un’intossicazione da monossido di carbonio.

Tutti i componenti del nucleo familiare sono stati trasportati al pronto soccorso di Pontedera e la madre, 48 anni, è stata trasferita a Firenze per il trattamento in camera iperbarica.