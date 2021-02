Ruba in un negozio e picchia il titolare per fuggire

Aveva rubato un paio di scarpe ma il gesto non è passato inosservato e così, per scappare, ha iniziato a litigare venendo alle mani con il proprietario del negozio. Una fuga durata poco, visto che i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Pontedera, subito intervenuti, lo hanno bloccato e dichiarato in arresto.

I militari erano impegnati in un normale servizio dedicato al controllo del territorio e al contrasto dei reati contro il patrimonio oggi 24 febbraio, quando sono intervenuti per la richiesta d’aiuto e hanno arrestato il 44enne per rapina impropria. L’uomo si trova ora nella casa circondariale di Pisa.