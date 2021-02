Si ribalta con la minicar, 15enne in ospedale

Stava percorrendo via Serra a bordo della sua minicar insieme a un’altra persona. D’improvviso, per cause e con dinamica in corso di accertamento, l’auto che si guida con il patentino ha preso un muretto e si è ribaltata. E’ successo oggi 24 febbraio alla Serra di San Miniato.

La ragazza di 15 anni al volante è rimasta ferita e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, anche se le sue condizioni non sono apparse gravi. Data la posizione dell’auto, sono stati allertati anche i vigili del fuoco.