Trovato a terra dopo un malore, 50enne muore in ospedale

Alcuni passanti lo hanno trovato a terra, ancora in sella alla sua bicicletta, in viale del Tirreno a Tirrenia. Nella mattina di oggi 24 febbraio hanno subito allertato i soccorsi che hanno trovato l’uomo, un 50enne, privo di coscienza in seguito a probabile malore, escludendo quindi l’incidente.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa ed è in seguito deceduto in ospedale.

(Notizia in aggiornamento)