Tutte le emergenze in un numero unico: per il Valdarno risponde il 112

Anche per San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli Valdarno è arrivato il momento di “migrare” nel numero unico per le emergenze (qui) che, dal 2 marzo, sarà il 112 sia per l’emergenza sanitaria che per i vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Entro fine aprile, in tutta la Toscana e progressivamente in tutta Italia, ci sarà il numero unico europeo di risposta alla emergenze.

Chiamando il 112 risponderà la Centrale Unica di Risposta del Servizio organizzato su due livelli: il primo riceve la chiamata di soccorso e il secondo gestisce effettivamente la situazione di emergenza. Qualunque numero nazionale di emergenza si chiami (113, 112, 115 e 118), la telefonata viene ricevuta dalla Centrale Unica di Risposta. Quando l’operatore della Cur risponde alla chiamata riceve in tempo reale il numero telefonico, visualizzato anche se vi è attivo il servizio di Id privato e la localizzazione del chiamante, che vengono automaticamente inseriti in una scheda in formato digitale (scheda contatto).

La scheda viene compilata in base alla tipologia di emergenza presente e trasferita, insieme alla chiamata, alla Centrale operativa di secondo livello competente. Per velocizzare la risposta, è possibile scaricare sul telefono cellulare l’app gratuita Where R U, collegata alla Centrale Unica e che permette di fare una chiamata di emergenza con il contestuale invio della posizione esatta del chiamante. L’app consente anche di fare una chiamata muta e, con appositi pulsanti, segnalare il tipo di soccorso richiesto.