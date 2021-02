Coronavirus, provincia di Pistoia zona rossa. Empolese Valdelsa quasi

È ufficiale: tutta la provincia di Pistoia diventerà zona rossa da sabato (27 febbraio). È allerta anche per l’Empolese Valdelsa con cui il governatore Giani ha deciso di attendere qualche giorno ancora per vedere se sarà necessario rendere l’ordinanza più stringente.

Stesso provvedimento per la provincia di Siena, dopo che si è notato, negli ultimi giorni, un aumento dei contagi con particolare concentramento nella zona centrale della Regione, da Siena, all’Empolese Valdelsa fino alla intera provincia di Pistoia.

Sono le varianti a preoccupare in particolare il governatore Giani, come quella brasiliana e sudafricana, che ha rinnovato l’appello per far arrivare un numero maggiore di vaccini in Toscana.

Con la zona rossa è prevista la didattica a distanza per superiori, seconda e terza media. Materne, elementari e prima media restano in presenza. Chiuse alcune tipologie di negozi. Gli spostamenti sono limitati anche all’interno del Comune. Ci si può spostare solo per motivi di lavoro, necessità o salute.