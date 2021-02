Rubò in un’abitazione nel 2018, arrestato un 25enne a Pisa

Era accusato di furto in abitazione, commesso in una casa a Livorno nell’ottobre 2018. L’ordinanza di esecuzione per la carcerazione era stata emessa dalla procura della Repubblica di Livorno dopo i fatti degli anni scorsi e oggi, a Pisa, i carabinieri hanno arrestato un 25enne.

I militari della sezione operativa lo hanno rintracciato durante i controlli e la vigilanza sulle misure restrittive imposte dall’autorità giudiziaria. Adesso si trova in carcere a Pisa, dove dovrà scontare la pena della reclusione per un anno e due mesi.