Coronavirus, sono 35 i nuovi casi nei comuni del Cuoio. In Toscana si torna a superare i mille

Tra il pomeriggio di ieri 26 e quello di oggi 27 febbraio, sono 17 i nuovi casi di positività al coronavirus a San Miniato, 6 a Santa Croce sull’Arno e Fucecchio, 4 a Montopoli Valdarno e 2 a Santa Maria a Monte. Tra gli altri casi in provincia di Pisa, 10 sono a Cascina, 19 a Pisa, 7 a Bientina, Calcinaia e Pontedera.

In Toscana si torna a superare i mille casi al giorno: nelle ultime 24 ore sono 1.126 in più, 1.097 confermati con tampone molecolare e 29 da test rapido antigenico. Sono 42.599 i casi complessivi ad oggi a Firenze (263 in più rispetto a ieri), 13.015 a Prato (64 in più), 14.076 a Pistoia (167 in più), 9.702 a Massa (56 in più), 15.912 a Lucca (139 in più), 20.114 a Pisa (108 in più), 11.953 a Livorno (82 in più), 14.005 ad Arezzo (111 in più), 8.065 a Siena (99 in più), 5.171 a Grosseto (37 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Oggi sono stati eseguiti 14.562 tamponi molecolari e 8.798 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,8% è risultato positivo. Sono invece 12.412 i soggetti testati oggi, di cui il 9,1% è risultato positivo.

Oggi si registrano 20 nuovi decessi di persone covid positive: 10 uomini e 10 donne. Tra questi c’è una donna di 96 anni della provincia di Pisa, un uomo di Capraia e Limite di 85 anni deceduto all’ospedale San Giuseppe di Empoli e una donna di Cerreto Guidi di 86 anni.

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 294.933 vaccinazioni, 9.866 in più rispetto a ieri (+3,5%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la terza regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (l’80,9% delle 364.440 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 7.922 per 100mila abitanti (media italiana: 6.763 per 100mila).

Complessivamente, 16.376 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (500 in più rispetto a ieri, più 3,1%). Sono 37.478 (653 in più rispetto a ieri, più 1,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 1.053 (46 in più rispetto a ieri, più 4,6%), 166 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 1,8%). Le persone complessivamente guarite sono 133.083 (560 in più rispetto a ieri, più 0,4%): 130 persone clinicamente guarite (26 in meno rispetto a ieri, meno 16,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 132.953 (586 in più rispetto a ieri, più 0,4%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.