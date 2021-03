Addio ad Arcuri, il nuovo commissario per l’emergenza Covid è il generale Figliuolo

Addio a Domenico Arcuri: il nuovo commissario per l’emergenza sanitaria Covid è il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo.

La nomina oggi (1 marzo) da parte del premier Mario Draghi.

Ad Arcuri i ringraziamenti del governo per la dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per l’Italia



Figliuolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nell’Esercito. E’ stato capo ufficio fenerale del capo di stato maggiore della Difesa, è stato comandante logistico dell’esercito, comandante del contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione Isaf e comandante delle forze Nato in Kosovo Il generale è anche stato insignito di numerose onorificenze, tra cui quella di cavaliere dell’ordine militare d’Italia, la Croce d’Oro ed una Croce d’Argento al merito dell’esercito e Nato Meritorius Service Medal.