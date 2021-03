Maxi furto di “bionde” in un bar di Montopoli

Sono bastati pochi minuti, quelli della chiusura per consumare la cena. Quando il proprietario di un bar del comune di Montopoli Valdarno è tornato al suo posto, ha avuto la brutta sorpresa: dietro al bancone mancavano sigarette per migliaia di euro.

Il furto lampo è avvenuto nello scorso fine settimana. Un furto che, stando ai racconti, non è per niente un episodio occasionale: ammanchi di sigarette sarebbero stati raccontati da diversi esercenti. Ancora da chiarire la dinamica del fatto e anche come e da dove i ladri siano entrati, in completo silenzio nonostante la zona sia di intenso passaggio.